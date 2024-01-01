بالفيديو – الظهور الأول لابنة ماجدة زكي وكمال أبو رية في عيد ميلاد والدتها

كتب امير فتحي في الاثنين 1 يناير 2024 02:18 صباحاً - فاجأت الإعلامية سهير جودة صديقتها الفنانة ماجدة زكي بعيد ميلاد مبكر لها أثناء تواجدهما للعشاء بأحد المطاعم الفاخرة في القاهرة.

أحدث ظهور لابنه ماجدة زكي

ونشرت سهير جودة فيديو من المفاجأة التي أعدتها لماجدة زكي، وكان من بين الحضور “حبيبة”ابنة الفنانة الشهيرة من زوجها السابق الفنان كمال أبو رية.

تفاعل جمهور السوشيال ميديا مع المقطع المتداول وأضافوا العديد من التعليقات حول جمال ابنه ماجدة زكي وأكد بعضهم أنها تشبه والدتها بشكل كبير.

ماجدة زكي وكمال أبو رية

وتزوجت الفنانة ماجدة زكي من كمال أبو رية لاكثر من عشرين عاما قبل الانفصال والذى وقع منذ عدة سنوات بعد اختلاف فى وجهات النظر.

عيد ميلاد ماجدة زكي

وأنجب كمال أبو رية من ماجدة زكي ثلاث أبناء وهما حبيبة وكريم وأحمد ويقيمون بشكل دائم مع والدتهم ماجدة زكي .

تفاصيل “فيلم سكر”

من ناحية أخرى، عرض لماجدة زكي مؤخرا في دور السينما “فيلم سكر“، وتخطت إيراداته مبلغ الـ2 مليون جنيه في 7 أسابيع عرضه، وبدأ عرضه مؤخرا عبر منصة “شاهد VIP”.

تدور أحداث الفيلم في إطار موسيقي وعائلي، حيث تجري الأحداث داخل ملجأ للأيتام، حول فتاة صغيرة تُدعى سكّر، تعيش رفقة مجموعة كبيرة من الأطفال، وتدير الملجأ سيدة غليظة، وتابع لها ذو نوايا سيئة وتوالت الأحداث في إطار الاثارة والتشويق.

يضم فيلم سكر، في بطولته بجانب ماجدة زكي، مجموعة من النجوم منهم: ريهام الشنواني، حلا الترك، وديمة أحمد، محمد ثروت، ياسمينا العبد، معتز هشام، أحمد سعد، علاء زينهم، ماريا جمعة، عباس أبوالحسن، محمد دياب، وهو مأخوذ عن رواية صاحبة الظل الطويل للكاتب جين ويبستر، إخراج تامر المهدي

ويشار إلى أن العرض الأول للفيلم انطلق في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منذ 13 أكتوبر 2023.

مسلسل “هجمة مرتدة“

يُشار أن ماجدة زكي، كانت آخر أعمالها مسلسل “هجمة مرتدة” من بطولة أحمد عز، والذي عرض ضمن منافسات الموسم الرمضاني 2021، وشارك في بطولته عدد من النجوم أبرزهم هند صبري، صلاح عبدالله، هشام سليم، ندى موسى، وخالد أنور، وكان من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد علاء الديب.

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