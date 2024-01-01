هنا الزاهد تحتفل بالعام الجديد: "كن شجاعا بما يكفي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شاركت الفنانة هنا الزاهد جمهورها بصور لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت هنا في الصور بإطلالة أنيقة، مرتدية فستانًا باللون الأبيض.

وعلقت هنا على الصور قائلة: "سنة جديدة سعيدة مليئة بالحب، كن شجاعا بما يكفي لتجد الحياة التي تريدها وشجاعا بما يكفي لمطاردتها، ثم ابدأ من جديد وأحب نفسك بالطريقة التي كنت مقدرًا لها دائمًا".

وانفصلت الفنانة هنا الزاهد عن زوجها الفنان أحمد فهمي، في 15 نوفمبر 2023 بعد زواج بينهما استمر لمدة 4 سنوات.

وأعلنت هنا، خبر الانفصال عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام، قائلة: "الحمد لله تم الانفصال بيني وبين أحمد بعد 4 سنوات زواج وربنا يكتب لكل واحد فينا الخير".

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