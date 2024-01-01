سعر خيالي جداً لساعة كريستيانو رونالدو و كونور ماكغريغور خلال حضورهما مباراة ملاكمة في الرياض

ميرنا وليد - بيروت - لفت نجم كرة القدم العالمي كريستيانو رونالدو و الملاكم العالمي كونور ماكغريغور انتباه العالم مؤخرًا عندما جلسا بجانب الحلبة لمشاهدة مباراة قتال أنتوني جوشوا وديونتاي وايلدر في الرياض بالمملكة العربية السعودية، إلا أن ما لفت الجمهور هي الساعات المميزة التي وضعها النجمان.



بالنسبة إلى ماكغريغور فقد وضع في يده ساعة Chopard L.U.C بقطر 42 ملم، توربيون من الذهب الأبيض عيار 18 قيراط، يتميز بعلبة وميناء مرصعين بالكامل بألماس قطع باغيت بقيمة 630 ألف دولار.

أما رونالدو، فقد وضع في يده ساعة من مجموعة hublot Spirit of Big Bang 'King Gold' مقاس 39 ملم مرصعة بـ 164 حجرًا سميئًا ملونًا للإطار مع العلبة و58 حجرًا كريمًا ملونًا بقطع باغيت للميناء بسعر 75000 دولار.

