“صلحة” أنغام وأصالة… قطيعة 3 سنوات انتهت في السعودية | ولكن ماهو سببها؟

كتب امير فتحي في الثلاثاء 2 يناير 2024 05:18 صباحاً - شهد حفل «ليلة نجمات العرب»، أول أمس، في الرياض بـ السعودية، الصلح بين الفنانتين أنغام وأصالة، بعد خلاف استمرت حوالي ثلاث سنوات، نرصد لكم في سطور بسيطة القصة الكاملة لأسباب خلافات أصالة وأنغام ولماذا وكيف تطورت حتى تصالحتا:

صُلح أصالة وأنغام

وظهرت أنغام في مقطع فيديو من كواليس «ليلة نجمات العرب»، وهي تحتضن أصالة وتقبلها، في حضور الفنانة إليسا، والمدير التنفيذي لروتانا سالم الهندي، والمايسترو هاني فرحات، وبعدها توجهوا للمسرح معا للغناء.

القصة الكاملة حول خلاف اصالة وانغام

تردد اسم الثنائي «أصالة وأنغام»، بشكل مستمر خلال السنوات الماضية، وذلك بسبب الصداقة القوية التي كانت بينهن، وحرصهن على الظهور في عدة حفلات باستمرار، بداية من أول حفل جمع بينهن في 2016، وحتى تم اشتعال أزمة كبيرة بينهن ضجت مواقع التواصل الإجتماعى لعدة سنوات.

بداية الخلاف بين أصالة وأنغام

بدأت قصة الصدام بين الثنائي «أصالة وأنغام»، بسبب الخلاف العائلي، يإعلان زواج أنغام من الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، والذي كان متزوج من ياسمين عيسى ابنه شقيق المخرج طارق العريان- الزوج السابق لأصالة -.

تصريحات سابقة لـ أصالة عن خلافها مع انغام

وقالت أصالة في تصريح خلال استضافتها في برنامج «عايشة شو»، مع الإعلامية عائشة عثمان، أنها لم تكن تعرف القدر الذي تستحقه أنغام من مشاعر الصداقة التي جمعتهن، حيث أكدت خلال حديثها أن إعلان خبر الزواج أزعجها كثيرًا، وأوضحت أنها لم تعاتبها بشأن هذا الأمر واكتفت فقط بإلغاء متابعتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضافت أن علاقتها بأنغام كانت تصل إلى حد الأخوة، لذلك شعرت بالغدر، واصفة ما حدث بـ«خراب البيوت»، مشيرة إلى أن بعد هذا الموقف لن تعود العلاقة كما كانت سابقًا.

أول تعليق من أنغام بعد خلافها مع أصالة

وكانت أنغام قد علقت، وتحدثت على طبيعة علاقتها بأصالة، وذلك أثناء ظهورها مع زوجها في برنامج «توأم روحي» مع الإعلامي نيشان، قائلة إنها لم تكن صداقة بل كانت زمالة عمل، مضيفة أن أصالة كانت من الممكن أن تتعامل مع الأمر بشكل شخصي من خلال التحدث إليها بشأن بعض الأمور الشخصية، مؤكدة أن أصالة تمتلك أسلوب يتميز بالمبالغة في وصف المشاعر مما جعل البعض يعتقد أن صداقتهن قوية، فيما أشار أحمد إبرهيم إلى أن علاقة زوجته بأصالة كانت متوترة من قبل إعلان الزواج.

الاعتذار الاول من أصالة لـ أنغام وبشائر الصلح

وفي عام 2022 انتهت علاقة أنغام وأحمد إبراهيم بالطلاق، وفي عام 2021 فجرت أصالة مفاجأة، ونشرت صورة لأنغام وأولادها عبر «إنستجرام» وعلقت عليها وكتبت: «بدون مُقدّمات بدّي قدّم اعتذار للغالية الصّديقة دائمًا أنغام عما صدر منّي وأنا أخطأت التّقدير.. وكذلك باعتذر جدًّا من ولادي عمر وعبدالرّحمن على اللي صار»، مضيفة: «لو شو ماكان ردّ نغّومة أنا بقبل وبقدّر.. وكان المفروض نكون بكلّ الظروف شو ماكانت سند لبعض، (كتير ارتحت تجرّأت وعملت شي بدّي أعمله منّ مدّة) أنغام».

أنغام ترد على اعتذار اصالة

من جانبها، قبلت الفنانة أنغام، اعتذار الفنانة أصالة نصرى، وقامت بنشره على حسابها الشخصى بموقع «إنستجرام»، وعلقت عليه : «كلنا بنغلط يا أصالة ويحسب لك إن عندك شجاعة الاعتذار وبرغم كل اللى حصل مقدرش غير إنى أقبل اعتذارك وعفا الله عما سلف».

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