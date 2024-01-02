ميرنا وليد - بيروت - تبقى وسائل التواصل الإجتماعي سيف ذو حدين، حيث أنها بقدر ما هي مفيدة وإيجابية بقدر ما هي مصدر واضح للشائعات، وفي أحدث ما يتم تداوله فيديو يظهر الفنانة اللبنانية إليسا وهي تعانق المدير التنفيذي في شركة روتانا طوني سمعان خلال مشاهدتهما لفيديو للفنانة المصرية أنغام وهي تشيد بإليسا وتعبر عن محبتها لها.
وتم التقاط الفيديو في كواليس حفل ليلة نجمات العرب، ضمن حفلات موسم الرياض في المملكة العربية السعودية.
وتم على بعض الصفحات تداول الفيديو على أنه يظهر إليسا وهي تعانق حبيبها في كواليس حفلها في السعودية.
وإنها ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها إليسا للأمر حيث أنها دائماً عرضة للشائعات عن حياتها العاطفية دون أي أساس من الصحة.
كانت هذه تفاصيل خبر لحظات من العناق بين إليسا وشاب في كواليس حفلها حديث المتابعين .. وهذه التفاصيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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