كيت بوسورث عشقت ركوب الخيل منذ الطفولة .. وتميزت بإختلاف لون عينيها

ميرنا وليد - بيروت - يصادف اليوم عيد ميلاد النجمة العالمية كيت بوسورث المولودة في لوس أنجلوس، كاليفورنيا، لوالدتها باتريشيا (بوتر)، ربة منزل، وهارولد بوسورث، الذي كان مديرًا تنفيذيًا لشركة تالبوتس، على عكس الشخصيات التي صورها بوسورث في التلفزيون وفي الأفلام، والتي تُعرف باسم "townies"، أمضت كيت معظم طفولتها في مدن وولايات مختلفة، في سن السادسة، انتقلت هي ووالداها إلى سان فرانسيسكو، ثم إلى كونيتيكت في التاسعة من عمرها، وإلى كوهاسيت، ماساتشوستس.



وعلى الرغم من أن كيت حضرت الاختبار المفتوح في نيويورك لفيلم روبرت ريدفورد The Horse Whisperer (1998) على أمل الحصول على تجربة أداء دور سينمائي، إلا أنها فازت بدور أفضل صديقة البطلة وفرصة العمل مع المخرج روبرت ريدفورد. كانت تجربتها التمثيلية السابقة تتألف من الغناء في معارض المقاطعة في كاليفورنيا والتمثيل في إنتاج مسرحي مجتمعي لمسرحية "آني". ومع ذلك، منذ حصولها على دور الفيلم، بدت كيت وكأنها في مراحل سليمة خوفًا من أن تحرمها مسيرتها المهنية المبكرة من طفولتها، أخذت إجازة لمدة 18 شهرًا لتعيش حياة طبيعية قبل أن تختار الانغماس في التمثيل مرة أخرى. في عام 2000، حصلت على دور الأخت الشقية في الفيلم الروائي The Newcomers (2000) وجزء من صديقة قائد فريق كرة القدم في فيلم Denzel Washington تذكر الجبابرة (2000).

طوال فترة المدرسة الثانوية، حافظت كيت على تفوقها الأكاديمي وكانت طالبة شرف وعضوًا في جمعية الشرف الوطنية. في أوقات فراغها، تطوعت مع العديد من المنظمات غير الربحية، بما في ذلك برنامج لوس أنجلوس للأطفال المعاقين جسديًا الذين يتعلمون ركوب الخيل بمساعدة، حيث عشقت ركوب الخيل منذ الطفولة

ومن الصفات التي تتميز بها هذه الممثلة الحسناء التباين في لون العين وهو ما يعني اختلاف في لون العينين وهذه صفه نادرة تحدث للبشر وهي من صفات الجمال، وتسمى الهيتيروكروميا المكتسبة .