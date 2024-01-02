طه دسوقي يشوق متابعيه لمسلسله الجديد "حالة خاصة"

ميرنا وليد - بيروت - شوق الممثل المصري طه دسوقي متابعيه لأول مسلسل من بطولته المطلقة وهو مسلسل "حالة خاصة"، و علق قائلاً : “ بعد بكرة ان شاء الله ٣ يناير. . استنوني في شخصية نديم في مسلسل حالة خاصة.. تجربة جديدة عليا يارب المسلسل يعجبكم.. ومستني رأيكم جدا”.

ويشارك في البطولة الى جانب طه دسوقي أيضا الممثل المصري أحمد طارق، والممثلة هاجر السراج، والممثلة حسن أبو الروس.

وابطال مسلسل حالة خاصة أيضًا أحمد الأزعر، ووئام مجدي وعلي السبع، وآدم وهدان وآدم النحاس، ومن إخراج المخرج عبد العزيز النجار والمسلسل مكون من 10 حلقات ومن هو من تأليف مهاب طارق.

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