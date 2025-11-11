تحديث مسائي لسعر النفط الخام اليوم 11-11-2025

تراجع قليلاً سعر عملة dogwifhat (WIFUSD) بتداولاته اللحظية الأخيرة، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، في محاولة من السعر لاكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الصعود من جديد، وسط سيطرة موجة تصحيحية صاعدة على المدى اللحظي، مدعوماً بتداولاته المستمرة أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يعزز من فرص تعافي السعر.

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر العملة الرقمية خلال تداولاته اللحظية القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 0.36812$، ليستهدف مستوى المقاومة 0.61967$.

الاتجاه المتوقع للتداولات القادمة: صاعد