الاقتصاد

تحديث مسائي لزوج اليورو مقابل الدولار اليوم 11-11-2025

0 نشر
0 تبليغ

  • تحديث مسائي لزوج اليورو مقابل الدولار اليوم 11-11-2025 1/2
  • تحديث مسائي لزوج اليورو مقابل الدولار اليوم 11-11-2025 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث مسائي لزوج اليورو مقابل الدولار اليوم 11-11-2025 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2025-11-11 12:39PM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

قفز سهم تايوان سيميكونديوتر TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD (TSM) ارتفاعاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك على اثر ارتكازه لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، وبالإضافة مما سبق نلاحظ بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

 

لهذا تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 280.30$، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 311.35$.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد

الكلمات الدلائليه
Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

Advertisements

قد تقرأ أيضا