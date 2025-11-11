تحديث مسائي لزوج اليورو مقابل الدولار اليوم 11-11-2025

قفز سهم تايوان سيميكونديوتر TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD (TSM) ارتفاعاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك على اثر ارتكازه لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، وبالإضافة مما سبق نلاحظ بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

لهذا تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 280.30$، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 311.35$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد