تحديث مسائي لسعر الذهب اليوم 11-11-2025

هبط سعر عملة شيبا اينو (SHIBUSDT) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحاول السعر تصريف تشبعه الشرائي بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع توارد الإشارات السلبية منها، وسط تأثره باختراق خط اتجاه فرعي هابط على المدى القصير، وبدعم إيجابي متواصل نتيجة تداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يضاعف من الضغوط الإيجابية المحيطة بالسعر.

لهذا تشير توقعاتنا إلى صعود سعر العملة الرقمية خلال تداولاته اللحظية القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 0.000009356، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 0.000011282.

الاتجاه المتوقع للتداولات القادمة: صاعد