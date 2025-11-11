الاقتصاد

تحديث مسائي لسعر البتكوين اليوم 11-11-2025

تراجع سعر الذهب (GOLD) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، وذلك على اثر ثبات مستوى المقاومة المهم 4,155$، ليحاول السعر اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على اختراق تلك المقاومة، كما يحاول في الوقت نفسه تصريف البعض من تشبعه الشرائي بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع توارد الإشارات السلبية منها، وسط سيطرة موجة فرعية صاعدة على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل.

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

