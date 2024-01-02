بالفيديو.. غفران تطرح أغنية "مستفز" على "يوتيوب"

محمد اسماعيل - القاهرة - طرحت المطربة والفنانة غفران، أحدث أغانيها الجديدة التي تحمل اسم "مستفز" على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

الأغنية من كلمات الشاعر عصام حسني، وألحان محمدي، وتوزيع أحمد أمين، وجيتار أحمد حسين، وصولو كيبورد محمود شاهي، وتسجيل الصولوهات باستوديو التكامل، وتسجيل الغناء باستوديو راديكال ريكوردينج، وميكساچ وماستر م/ محمد جودة، وإنتاج SMS Media Production معتز عرموش.

وسبق أن تعاون محمدي، ملحن الأغنية مع النجوم عمرو دياب وأنغام ومحمد حماقي وتامر عاشور ومحمد محيي ومصطفى حجاج.

كما تعاون الشاعر عصام حسني مع النجوم ريهام عبد الحكيم وسمير سعيد ومحمد حماقي وأنغام وتامر حسني وعدوية.

يذكر أن، غفران شاركت في عدة أعمال فنية منها مسلسلات "حد فاصل" و "سوق الكانتو" و "بابلو" والاختيار ٢ " و"كوفيد ٢٥ " و" الفتوة"و" فرصة تانية" و" جمال الحريم" و" القمر آخر الدنيا".