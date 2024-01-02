بالفيديو - إلهام شاهين تحتفل بخطوبة إبن شقيقها

ميرنا وليد - بيروت - إحتفل إبن شقيق الممثلة المصرية إلهام شاهين، المصور محمود شاهين بخطوبته، ونشرت إلهام شاهين عبر صفحتها، فيديو لإبن شقيقها من إحتفاله بخطوبته، وعلقت قائلة: "أجمل حاجة حصلت في أول يوم في السنة الجديدة، خطوبة ابني وحبيبي وأجدع شخصية في عائلة شاهين، محمود شاهين على البنوته الحلوة مها"، وتابعت: "ربنا يسعدكم حبايبي أتمنى لكم مستقبل سعيد بحبكم من كل قلبى".



وكانت آخر أعمال إلهام شاهين مشاركتها في مسلسل "الفريدو"، المؤلف من 10 حلقات عن كتاب "55 مشكلة حب" للدكتور مصطفى محمود، تأليف عمرو محمود ياسين وورشته، حيث شاركت بتأليف وكتابة الحلقات سارة مصباح، إخراج عصام نصار وبطولة الممثلين أحمد فهمي وندى موسى وأمير شاهين وعفاف رشاد.