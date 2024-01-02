محمد فؤاد يتوعد بضرب زوج إبنته

ميرنا وليد - بيروت - تصريح مفاجئ صدر عن الفنان المصري محمد فؤاد، حيث أنه كشف أنه دار حوار بينه وبين ابنته "بسملة"، قال لها فيه، إنه سيصفع من يأتي ليتقدم للزواج منها ومن شقيقتها آلاء الرحمن.



وصرح محمد فؤاد: "أنا حالف لبسملة أول ما حد يطلب إيدها هديله بالقلم، سواء هي أو آلاء، مش عارف إيه السبب، إنت مين علشان تاخدهم من حضني، البنات حاجة جميلة وربنا يكون في عون كل واحد يعيش هذا الإحساس".

تصريح محمد فؤاد جاء إطلالته خلال الجزء الثاني من لقائه مع الإعلامية المصرية ياسمين عز، في برنامج "كلام الناس"، المذاع عبر قناة MBC مصر.