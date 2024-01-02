لطفي لبيب يصلي كي تتوقف المجازر ضد أهل غزة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تعتبر بداية كل عام جديد مناسبة مميزة تفتح أفقًا جديدًا للأمل والتفاؤل، حيث يتمنى العديد من الفنانين والشخصيات العامة تحقيق السلام والاستقرار في مناطق النزاع حول العالم. في هذا السياق، أعرب الفنان المصري لطفي لبيب عن آماله وتطلعاته للعام الجديد 2024، حيث قدم تصريحات قوية تتناول المشاكل الإنسانية والنزاعات الوحشية التي تعصف بعدة مناطق، خاصةً في قطاع غزة.

ويأمل الفنان ويصلي في بداية العام الجديد أن يشهد العالم تحولًا نحو السلام والاستقرار، خاصة في ظل المجازر الوحشية، التي يتعرض لها قطاع غزة على أيدي الاحتلال الإسرائيلي.

وفي تصريحاته، خلال برنامج التاسعة، المذاع على القناة الأولى المصرية، عبر عن رغبته القوية في رؤية نهاية للحروب وتحقيق وقف إطلاق النار في غزة والسودان، مع التطلع إلى عودة الاستقرار في ليبيا وسوريا، واستمرار الاستقرار في لبنان وباقي المنطقة العربية.

وتعبر تطلعات الفنان عن إدراك عميق للتحديات التي تواجه العالم العربي، حيث يشدد على أهمية حل المشاكل الإنسانية والوقوف ضد الحروب، التي تفتك بالمناطق المظلمة. وتمنى الفنان أن يكون العام الجديد مناسبة لتخفيف حدة النزاعات والتوصل إلى حلول دائمة لقضايا الصراع.

وتمنى الفنان أن يشهد العالم تطورًا إيجابيًا نحو حقبة جديدة من السلام والتضامن الإنساني.