فيديو رومانسي – هكذا استقبل باسل خياط وزوجته العام الجديد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: استقبل النجم السوري باسل خياط وزوجته ناهد زيدان العام الجديد 2024 بأجواء من الرومانسية والفرح، طغت على لحظاتهما خلال توديع عام 2023 واستقبال اللحظات الأولى من العام الجديد.

ونشرت ناهد زيدان عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام” مقطع فيديو تظهر فيها برفقة زوجها النجم السوري باسل خياط وهما يودعان العام 2023 ويستقبلان العام الجديد 2024 في جوٍ بهيج ومميز وسط الألعاب النارية التي زينت السماء، فيما كشفت ناهد زيدان عن أمنيتها في العام الجديد من خلال تعليقها على الفيديو حيث قالت: “2024 أتمنى سلاماً عالمياً لا حروب لا كراهية لا عنصرية لا تعصب”.

وتفاعل عدد كبير من محبي ومتابعي ناهد زيدان وباسل خياط وتمنوا لهما عاماً مليئاً بالحب والخير والسلام للعالم أجمع.

من جهةٍ أخرى، وعلى الصعيد الفني، يتابع باسل خياط تصوير دوره ببطولة مسلسل “نظرة حب” الذي سينافس من خلاله في موسم دراما رمضان 2024، حيث تشاركه بطولة العمل النجمة اللبنانية كارمن بصيبص. والعمل من تأليف رافي وهبي وإخراج حسام علي، حيث تدور أحداثه في إطار من التشويق والرومانسية.

وتُعد هذه المرة هي الأولى التي يجتمع فيها باسل خياط وكارمن بصيبص في عملٍ واحد، في حين كانت كارمن قد حققت نجاحاً كبيراً من خلال حضورها بمسلسل “عروس بيروت” عبر مواسمه من خلال النجاح الكبير الذي حققته بالعمل.

وكان النجم السوري باسل خياط قد غاب عن الموسم الدرامي الرمضاني 2023 نتيجة انشغاله بتصوير مسلسل “الثمن”، والذي شاركته البطولة فيه الفنانة اللبنانية رزان جمال، حيث حقق العمل نجاحاً كبيراً ونسب متابعة عالية جداً ويعد من المسلسلات المعربة المأخوذة عن نسخ تركية والتي حققت نجاحاً كبيراً.

وجسد باسل خياط في المسلسل شخصية زين، الذي يعيش قصة حب مميزة مع “سارة”، إلا أنه استغل حاجتها فيشعر بالندم بعدها.