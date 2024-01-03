شكرا لقرائتكم خبر عن أفلام السينما تحقق 18مليون جنيه هذا الأسبوع والنصيب الأكبر لـ "أبو نسب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت الأفلام المعروضة في السينمات أرقاماً مختلفة، حيث طرحت بعض الأفلام الجديدة وهناك بعض الافلام المستمرة من الموسم الماضى، وحققت الأفلام 18 مليون جنيه خلال هذا الأسبوع، وخلال السطور التالية نستعرض أرقام وإيرادات الأفلام المعروضة وإجمالى تلك الأفلام ، وهى كالتالى :

أبو نسب محققا 22 مليون و437 ألف جنيه

فيلم "أبو نسب" بطولة محمد إمام، ماجد الكدوانى، ياسمين صبرى، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد ثروت، محمد لطفى، علاء مرسى، وضيوف الشرف، ماجد المصرى، وشيكو، وعدد آخر من الفنانين، والفيلم من تأليف أيمن وتار وإخراج رامى إمام.

شماريخ محققاً 22 مليوناً و586 ألف جنيه

فيلم "شماريخ" بطولة آسر ياسين أمينة خليل، خالد الصاوي، آدم الشرقاوي، مصطفى درويش، وسالي حماد، وعدد من ضيوف الشرف منهم محمد ثروت وهدى المفتي، والعمل من تأليف وإخراج عمرو سلامة، تدور أحداثه في إطار أكشن ومطاردات، حيث يحدث ظرف ما يجمع بطلى الفيلم ويجعلهم في خطر كبير فيتحدون لكيفية التخلص منه.

كارت شحن 904 ألف جنيه

يشارك في بطولة فيلم كارت شحن الفنان بيومي فؤاد، محمد ثروت، مني جمال، هالة فاخر، إسماعيل فرغلي، عمرو رمزي، سامي مغاوري، صبري عبد المنعم، والوجه الجديد ياسمين دياب، محمد يونس، مصطفى بسيط، محمد توب، والطفلة عليا يونس، وضيفة الشرف فرح الزاهد، والفيلم من تأليف محمود صابر.

بلموندو 5 ملايين 239 ألف جنيه

فيلم "بلموندو" بطولة حسن الرداد، هاجر أحمد، محمود حافظ، إنجي وجدان، سماء إبراهيم، محمد محمود، مصطفى أبو سريع وآخرون، والعمل من تأليف حازم ويفي ومحمد ويفي، وإخراج ياسر سامي، وتدور الأحداث في إطار اجتماعي كوميدي لايت حيث يناقش معاناة الشباب بعد الزواج ورغبتهم مرة أخرى في العودة لحياة العزوبية.

فوى فوى 33 مليون و316 ألف جنيه

تأليف وإخراج عمر هلال بطولة محمد فراج، وبيومي فؤاد، وطه دسوقي، وأمجد الحجار، وحنان يوسف، ومحمد عبد العظيم، وحجاج عبد العظيم، بالاشتراك مع النجمة نيللي كريم وظهور خاص لبسنت شوقي، "فوى فوى فوى" فيلم دراما كوميديا سوداء يحكى قصة حسن حارس الأمن، الذى يعيش حياة فقيرة مع والدته، ويسعى للسفر خارج مصر عن طريق الانضمام لفريق كرة القدم للمكفوفين في إحدى بطولات كأس العالم في أوروبا ويقرر التظاهر بأنه لاعب ضعيف البصر، في هذه الرحلة.

وش في وش 36 مليون و846 ألف جنيه

فيلم "وش فى وش" بطولة محمد ممدوح، أمينة خليل، أحمد خالد صالح، محمد شاهين، خالد كمال، أنوشكا، أسماء جلال، محمد شاهين، بيومى فؤاد محمود الليثي، سامي مغاوري، دنيا سامي، وسلوى محمد على، وإخراج وليد الحلفاوي، وتدور الأحداث حول عائلتين يحدث بينهما مشاكل وتصل إلى طريق مسدود وذلك في إطار اجتماعى لايت.

العميل صفر 43 مليون و133 ألف جنيه

فيلم "العميل صفر" بطولة أكرم حسنى، بيومى فؤاد وأسماء أبو اليزيد ومنذر رياحنة وفيدرا وإسماعيل فرغلي والممثلة السعودية فاطمة البنوي لأول مرة في فيلم مصري، وأيمن الشيوي وأيمن طعمة، فكرة أكرم حسني، وسيناريو وحوار وإنتاج وائل عبدالله، إخراج كريم العدل، وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول فرد أمن يحلم أن يكون بطلاً مثل "جيمس بوند" لكنه يفشل في ذلك من خلال تعرضه للعديد من المواقف الكوميدية.