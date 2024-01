هل تتخذ سيلينا غوميز قرارًا صادمًا يبعدها عن جمهورها؟

أشارت المغنية والممثلة سيلينا غوميز في مقابلة لها أنها تتطلع إلى التركيز في الغالب على التمثيل، حتى لو كان ذلك يعني أن مسيرتها الموسيقية ستأخذ المقعد الخلفي من حياتها.

حاليًا، تقوم غوميز بتمثيل وإنتاج سلسلة Hulu المرشحة لجائزة إيمي Only Murders In the Building، ونجمة Selena + Chef لـ MAX وFood Network، وتمتلك خط مكياج Rare Beauty الخاص بها وتستمر في إصدار الأغاني الفردية والعمل على الموسيقى في أوقات فراغها.

بالنسبة للنجمة (٣١ عامًا) – التي بدأت التمثيل في سن العاشرة في برنامج Barney & Friends – لم تكن مواكبة الوتيرة السريعة لجدول أعمالها هي الهدف على الإطلاق. في الواقع، تحدّثت سيلينا أن الموسيقى كانت شيئًا تعتبره مشروعًا جانبيًا ممتعًا حتى انطلقت بالفعل.

وقالت “بدأت أستمتع كثيرًا بالموسيقى، ثم أصبحت الجولات ممتعة حقًا. لكنني كنت أقوم بتقديم برنامجي التلفزيوني في نفس الوقت [Wizards of Waverly Place] ووجدت أنه ممتع حقًا، لذا واصلت المضي قدمًا ولكن كلما تقدمت في السن، كلما زاد إعجابي – أود أن أجد شيئًا أستقر عليه”.

وتابعت غوميز: “أردت أن أصبح ممثلة، ولم أكن أنوي أبدًا أن أكون مغنية بدوام كامل ولكن يبدو أن تلك الهواية تحولت إلى شيء آخر”.

وتحولت الهواية إلى ثلاث ألبومات Stars Dance (2013)، Revival (2015) وRare (2020). منذ إصدار ألبومها الثالث، أصدرت أيضًا أغانٍ فردية مع أكبر الأسماء في صناعة الموسيقى، بما في ذلك “Ice Cream” مع BLACKPINK، و”999″ مع Camilo، و”Let Somebody Go” مع Coldplay وغيرها.

علاوة على جدول أعمالها المزدحم بشكل متزايد، فإن مغنية “Lose You To Love Me” لديها أيضًا إضافة حديثة أخرى إلى طبقها، حيث دخلت في علاقة عاطفية مع المنتج الموسيقي بيني بلانكو في ديسمبر الفائت.

وقال مصدر أن غوميز “شعرت أخيرًا بالراحة الكافية في علاقتها مع بلانكو وإنها تشعر بالأمان معه، فهو صادق ومحترم ومنفتح ويستمع إليها”.

قبل أيام قليلة من ليلة رأس السنة الجديدة، احتضن الثنائي بعضهما في لقطة عاطفية شاركتها مغنية البوب مع المتابعين، حيث قام منتج التسجيلات بلف ذراعيه حولها بلطف من الخلف.