عمرو دياب| أغرب 3 أغاني في ألبوم مكانك

ياسر رشاد - القاهرة - لازال ألبوم عمرو دياب الجديد “مكانك” يحصد نجاحاته الضخمة خلال أسبوع تقريبًا من طرحه حصريًا عبر المنصة الموسيقية الشهيرة “أنغامي”، والذي حصد ملايين المشاهدات خلال الأيام الماضية.

احتوى الألبوم على 3 أغنيات خارج صندوق عمرو دياب المعتاد وهم “واخدين راحتهم، ياقمر، ظبط مودها”، والتي أخذت منحنى خارج خط الرومانسية والغزل والحب.

واخدين راحتهم.. شكوى ساخرة لـ محمد البوغة

جاءت أغنية “واخدين راحتهم” بمصطلحات وطريقة غناء مختلفة وشبيهة بموضوعات عمرو دياب الإجتماعية التي قدمها كـ" عم الطبيب، فاكرني ياحب، رصيف نمرة خمسة"، من كلمات محمد البوغة، ألحان محمد يحيى، توزيع وسام عبد المنعم.

تتضمن الأغنية قصبة أشبه بالشكوى من أسلوب الحبيب السابق والذي تم مخاطبته بصيغة الجمع، والاخذ بمبدأ “المضمون” ف مهما كانت تصرفات الحبيب مزعجة وغير مرضية للطرف الآخر فهو لايمكن أن يأخذ رد فعل سلبي، فجاءت كلماتها كالتالي:"واخدين راحتهم

قاعدين في قلبي مربعين وبيعصروه وكانه بيتهم يا رب بس يكون عجبهم الفيو

عايشين حياتهم اتمني بعد ده كله يبقو مبسوطين

في حاجه ناقصه في حاجه ناقصه ولا ننزل بالجاتوه

داخلين حياتي يحسسوني اني ضيف

وبيطلبو في طلبات وفاكرينها ببلاش واللي اعرفه ان الصح يبقي الضيف خفيف

وحساب ده كله هيدفعوه فيزا ولا كاش

ملهوش دور في حياتي اصلا شفافين وتحسهم ال يعني مش راضين كمان

لو محتاجين حاجه قولي ليه بقي مكسوفين

من العين دي للعين دي دانتو اصحاب مكان".

كان الغريب في"واخدين راحتهم" هي المصطلحات العامية المستخدمة في حياتنا للتعبير عن مواقف بعينها مثل" فيو، جاتوه، فيزا ولا كاش"، نجح البوغة في صياغة تلك الكلمات في قصة متماسكة غنائيًا وأضاف يحيى لحن مقسوم مناسب مع أجواءها، واكتملت بالتوزيع المميز لـ وسام عبد المنعم.

ياقمر لـ مصطفى حدوتة

أما “ياقمر” حملت التعاون الاول مع كاتب المهرجانات مصطفى حدوتة الذي شارك في أشهرها “بنت الجيران، مسيطرة، مخاصماك”، فكيف وضع أغنية تتناسب مع لون عمرو دياب الغنائي البعيد عن المهرجانات وسرعتها و لكنه يحمل جرأة معهودة فقدم له أغنية الغزل من نوع آخر في ياقمر، التي جاءت كلماتها" يا قمر لو في اتنين منك هيكونوا اتنين قمرات. يا قمر لو في تلاتة منك هيبقوا الأهرامات لو كان في 4 منك أنا أحب 4 مرات. ويا نجمة لو 5 منك هديكي 5 نجمات ويا ستي لو 6 منك أنا أموت أنا الستات بس إنتي مفيش زيك تاني واحدة وملكيش إخوات. يا قمر لو 7 هيبقوا عجايب الدنيا السبع بس في شكل بنات، بس أنتي مفيش منك تاني واحدة وملكيش إخوات.

لو كان في 8 منك أنا هبقى بـ8 قلوب لو في 9 أنا هسعى وعادي للمرة التاسعة هدوب.

ولو 10 هبصم بالعشرة إن مفيش في الـ10 عيوب، ممنوع تتقارني بغيرك ولو الممنوع مرغوب، بس إنتي مفيش زيك تاني واحدة والباقي مش محسوب لو كان في 11 منك كانوا شغلوا الـ100 مليون ولو 12 منك دستة بكذا طعم وكذا لون.

ولو أكتر من كدة هبقى أسعد واحد في الكون، لو نص الكون كانوا إنتي النص التاني أنا أكون بس إنتي مفيش زيك تاني واحدة والباقي مش مضمون، إنتي نسخة واحدة مش زي أي واحدة، يا حبيبتي دا إنتي فرصة بتيجي في العمر مرة واحدة.

ظبط مودها وطريقة التعامل مع مزاج الانثى لـ بهاء الدين محمد

وختامًا بـ ظبط مودها التي كتب كلماتها الشاعر الكبير بهاء الدين محمد ومن ألحان محمد يحيى، توزيع عادل حقي، وهي دعوة لطريقة التعامل مع الأنثى بـ “تظبيط مودها” أولًا والبقية تأتي.

هنا استخدم بهاء الدين محمد مصطلحات عامية شهيرة ف تجعل الأغنية مستساغة للمستمع دون ركاكة أو استسهال، واللحن الراقص من محمد يحيى الاشبه بلوح الرقص الأسبانية والتوزيع المميز لـ عادل حقي .

تقول كلمات الاغنية "لما تظبط مودها أطلب حتى عينيها تاخدها وأؤمر وإحلم أوي بزيادة

بس لو أنت تقل مزاجها مش هتشوف وقت ما تحتاجها إلا الوش السادة

دي مجناني بس في ثواني بوصل لمودها للخيال مودها الحنين يهوس يجنن وبقول يا عيني على الجمال

لما تلاقيها اتغزل فيها لو مش كلام يبقى بعينيك دلع جمالها لو بتجاملها كل الليالي هتبقى ليك