يعرض فى رمضان.. نسرين طافش تتعاقد على المشاركة فى مسلسل "بدون مقابل"

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت الفنانة نسرين طافش تعاقدها على المشاركة فى مسلسل "بدون مقابل" والمقرر عرضه في موسم دراما رمضان المقبل 2024.

حيث نشرت نسرين طافش صورا عبر حسابها الشخصي على موقع الصور الشهير "انستجرام" من تعاقدها على العمل وعلقت قائلة: “انتظروني في شهر رمضان المبارك في مسلسل (بدون مقابل) إنتاج: شركة أفلام محمد فوزي”.

وتابعت: "إخراج: جمال عبدالحمید تألیف: حسام موسی.. إشراف عام أحمد جابر مع كوكبة من نجوم مصر:هاني رمزي - داليا البحيري - وفاء عامر - خالد سليم - عمرو عبد الجليل".

نسرين طافش

وكانت انتهت الفنانة نسرين طافش من تصوير معظم مشاهدها في فيلم «السيستم» بطولة أحمد الفيشاوي، طارق لطفي، بسنت شوقي، رانيا منصور، تأليف أحمد مصطفى، وإخراج أحمد البنداري، تجسد خلاله شخصية تدعى «عائشة»، قوية لديها ثقة كبيرة بنفسها وتعرف ما الذي تريد تحقيقه بحياتها، تعانى من «عٌقدة» بسبب الرجال ولديها موقف قاسٍ تجاههم.

كانت نسرين طافش قد أكدت على رغبتها في مواصلة الجمع بين التمثيل والغناء، في إطار مفهوم الفنانة الشاملة.

نسرين طافش

وقالت نسرين طافش خلال لقائها مع الإعلامي عمرو الليثي في برنامج "واحد من الناس" المذاع عبر قناة الحياة إنها قدمت 15 أغنية خلال مشوارها الفني، وهي تغني منذ صغرها ولقيت موهبتها في الغناء الدعم خلال دراستها.

وأضافت: "أنا ممثلة في الأصل وأؤدي بشكل جيد، وأحب الجمع بين الغناء والتمثيل كما فعلت سعاد حسني، وأعتبر سعاد حسني وشادية وصباح فنانات شاملات جمعن بين الغناء والتمثيل والاستعراض".

تحدثت نسرين طافش خلال اللقاء عن حياتها في مصر، وتعرف الجمهور المصري عليها قائلة: "أحب مصر وأهلها وطيبتهم، وكان قراري الاستقرار في مصر من أفضل وأهم قراراتي".

وتابعت: "شخصية فريدة من فيلم نادي الرجال السري كانت مفتاح العبور إلى الجمهور المصري وأصبحت قريبة منه، وتعاونت فيه مع نخبة من النجوم قدموا لي الدعم".

وتطرقت نسرين طافش إلى بداياتها الفنية موضحة أنها عشقت الفن والمسرح منذ صغرها، وكانت موهبتها واضحة لمن حولها، وبالرغم من خوف والديها عليها، إلا أنهما آمنا بموهبتها وشجعاها على المواصلة.

يذكر أن نسرين طافش تشارك في بطولة عملين مع النجم أحمد الفيشاوي، وأولهما هو فيلم "السيستم".

وفيلم "السيستم" بطولة أحمد الفيشاوي، وطارق لطفي، نسرين طافش، وبسنت شوقي، ومن تأليف أحمد مصطفى، وإخراج أحمد البنداري في أول أعماله، وتصوير هيثم ناصر.