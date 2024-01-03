كاسيت 90| مدحت صالح ومرحلته الغنائية المُبشرة في التسعينيات

ياسر رشاد - القاهرة - يعتلي الفنان الكبير مدحت صالح مسرح موسم الرياض للمرة الأولى في حفل “كاسيت 90”، المقام احتفالاً بنجوم أغاني التسعينيات.

أبرز أغاني مدحت صالح في التسعينيات

وفي هذا الصدد نستعرض أبرز الأغاني اللافتة لـ مدحت صالح في حقبة التسعينيات التي أثرت بالإيجاب في مسيرته الفنية المستمرة حتى الآن.

جاء أغنية “المليونيرات” انطلاقة لامعة في مشوار مدحت صالح من ألبوم “ولاتسوى دموع” وظهر معه في الكليب الخاص بها الفنان شريف منير، من كلمات رضا أمين، ألحان فاروق الشرنوبي، توزيع يحيى الموجي، وتحكي عن معاناة الشباب في أحلامهم المادية والرضا بأقل الأموال، والتطلع إلى امتلاك الأشياء الثمينة والدخلو إلى الأماكن ذات الأسعار الباهظة، وتقول كلماتها "وأنا ويايا بعيش زي المليونيرات

وأحلم وأنا ما معيش ملعنش الأزمات

وأنا ويايا بعيش زي المليونيرات

وأحلم وأنا ما معيش ملعنش الأزمات

وأنا ويايا بعيش زي المليونيرات

وأحلم وأنا ما معيش ملعنش الأزمات

وأنا ويايا بعيش زي المليونيرات

وأحلم وأنا ما معيش ملعنش الأزمات

إنت مجنون) وجناني ده عين العقل)

العقل ده داء بيعييّ

وجناني ده عين العقل

العقل ده داء بيعييّ

وجناني ده شئ مش سهل

تقدر تتجنن زيي

وفي 1993 طرح مدحت صالح أغنية “عاشق مجنون” من ألبومه الذي حمل نفس الإسم، من كلمات جمال بخيت، ألحان رياض الهمشري، تويزع طارق عاكف.

وتقول كلماتها "اؤمرنى اطيع يا ابو حضن وسيع والنور بيهل من التقاطيع امرنى اكون عاشق مجنون واعود لحنان المهد رضيع حبك اخلاص من غير حراس وما دومنت امين على حبى خلاص اؤمرنى ارفرفر زى الفجر واغنى فرحة برغم الهجر امرنى فى عز لقانا اضيع اؤمرنى اطيع يا ابو حضن وسيع يا ابو نظرة حنان تملانى امان والعمر معاك من غير احزان امرنى اكون هادى كالسيل او ناعم زى نسيم الليل اؤمرنى اطيع يا ابو حضن وسيع

في 1994 طرح مدحت صالح ألبوم “زي القمر” اشتهرت فيه أغنيتي حبك محلاه" من كلمات محمد مصطفى، ألحان خليل مصطفى.

وفي ختام تلك الحقبة 1999 طرح محت صالح ألبوم “وعدي” والذي حقق نجاح كبيرة وكان تمهيد مميز لنجاحاته المتتالية بعد ذلك ، فانطلق فيه بأغاني “وعدي” من كلمات وليد رزيقة، ألحان صلاح الشرنوبي، توزيع :محمد مصطفى.

وأغنية “تعالي” من كلمات أحمد شتا، ألحان :حمدي صديق/ توزيع حميد الشاعري،

أغنية قلبي داب من كلمات عادل عمر، ألحان إبراهيم فهمي، توزيع: حميد الشاعري.