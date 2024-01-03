بإطلالة عنوانها الجرأة..مي حريري تطل بعد غياب في بداية السنة الجديدة-بالصور

ميرنا وليد - بيروت - الفنانة اللبنانية مي حريري أصبحت مقلة مؤخراً في نشاطاتها على السوشيال ميديا، لكنها فاجأت متابعيها بأحدث ظهور منذ أكتوبر السنة الماضية، فنشرت مي صورة لها اليوم في 3 كانون الثاني/ يناير في أول إطلالة لها في السنة الجديدة 2024 وجاءت الصورة عفوية واختارت مي منع التعليقات على منشورها.



وظهرت الفنانة اللبنانية بفستان أسود أنيق جاء ملتصقاً بالجسم وبقصة منخفضة من أعلى وحول رقبتها جاءت قطعة قماش على شكل قبة من الفستان نفسه في جرأة منها استعرضت من خلالها أنوثتها.

وكانت مي قد رفعت شعرها إلى الوراء ووضعت أحمر شفاء زهري فاتح اللون بينما بدت يدها اليمنى وقد تزيّنت بأساور وساعة فخمة.

