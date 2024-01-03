جنات تطرح أجدد أغنياتها "الشمخ الجواني"-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - بعد تشويق لمتابعيها وتعرضها لانتقادات بسبب بوستر أغنيتها الذي ظهرت عليه بشورت قصير، كانت كل هذه الضجة ربما لصالح الفنانة المغربية جنات التي تصدرت حديث مواقع التواصل الاجتماعي وبالأخص بعد طرحها اليوم أغنيتها المنتظرة باللهجة المصرية بعنوان "الشمخ الجواني" على طريقة الفيديو كليب على يوتيوب.
أغنية “الشمخ الجواني” من كلمات مصطفى حسن والحان مصطفى العسال وتوزيع عمرو الخضري، وجاءت بقالب غنائي شعبي – سريع ومختلفة من حيث النص والمفردات الجديدة، أما الفيديو كليب فحمل توقيع كامبا.
ويقول مطلع الأغنية :
هقولك إيه ولا إيه عارف غلاوتك عندي ايه
لو قلبي شركه لازم تمشي بإدارتك
لو قلبي شقه لازم تبقي في عمارتك
ولو سمكه مش طالعه إلا بصنارتك
ده انا دوبت دوبت دوبت بعد ماقلت ياحب بطلتك..
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