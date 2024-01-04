مايان السيد في العرض الخاص لفيلم "الحريفة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تصوير- محمود عبدالناصر:

حرصت الفنانة الشابة مايان السيد على حضور العرض الخاص لفيلم "الحريفة" والذي يقام بإحدى سينمات 6 أكتوبر.

وحضر عدد من صناع وأبطال الفيلم العرض الخاص أبرزهم: نور النبوي، كزبرة، أحمد حسام ميدو، خالد الذهبي، والمؤلف إياد صالح

كما حضر العرض النجم خالد النبوي، والنجمة عواطف حلمي، ونجم كرة القدم عبدالستار صبري، الفنانة مايان السيد، الفنانة لمى كتكت، الفنانة لبنى ونس، وآخرون

فيلم "الحريفة" بطولة: نور النبوي، لاعب الكرة أحمد حسام ميدو، بيومي فؤاد، أحمد غزي، كزبرة، نور إيهاب، خالد الذهبي، عبدالرحمن محمد، سليم الترك شريف الدسوقي، والفيلم من تأليف إياد صالح، وإخراج رؤوف السيد