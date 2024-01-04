بالصور.. نجوم الفن في العرض الخاص لفيلم "الحريفة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تصوير- محمود عبدالناصر:

حرص عدد من نجوم وصناع فيلم "الحريفة" على حضور العرض الخاص للفيلم بإحدى سينمات مدينة 6 أكتوبر.

ومن أبرز ابطال العمل الذين حرصوا على حضور العرض الخاص: نور النبوي، كزبرة، أحمد حسام ميدو، خالد الذهبي، والمؤلف إياد صالح

كما حضر العرض النجم خالد النبوي، والنجمة عواطف حلمي، ونجم كرة القدم عبدالستار صبري، الفنانة مايان السيد، الفنانة لمى كتكت، الفنانة لبنى ونس، الفنان فراس سعيد، المنتج محمد حفظي، الإعلامية مها الصغير، وآخرون

فيلم "الحريفة" بطولة: نور النبوي، لاعب الكرة أحمد حسام ميدو، بيومي فؤاد، أحمد غزي، كزبرة، نور إيهاب، خالد الذهبي، عبدالرحمن محمد، سليم الترك شريف الدسوقي، والفيلم من تأليف إياد صالح، وإخراج رؤوف السيد