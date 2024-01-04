شكرا لقرائتكم خبر عن محمد ممدوح يحتفى بعيد ميلاد أخته مي: يا رب سنة حلوة عليكى يا صديقتى وأستاذتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل الفنان محمد ممدوح بعيد ميلاد شقيقته المخرجة مي ممدوح، متمنيا لها عاما سعيدا، حيث نشر صورة له مع شقيقته، عبر حسابه على إنستجرام، صحبها بتعليق: "مي ممدوح.. كل سنة وانتي طيبة وبخير ويا رب سنة حلوة عليكى يا أختى وصديقتي وأستاذتي"، مختتما: "تحيا غزة وأهل غزة".



محمد ومي ممدوح

وتعاون محمد ممدوح مع شقيقته مي في أول عمل فني جمبع بينهما، من خلال مسلسل "رشيد" الذي عرض خلال موسم دراما رمضان الماضي، بعد خوضها أولى تجاربها في الإخراج بعد عملها كمخرج منفذ ومساعد مخرج في العديد من الأعمال.

مى ممدوح عملت كمخرج منفذ في العديد من الأعمال أبرزها "زى الشمس" للفنانة دينا الشربينى وإخراج سامح عبد العزيز، "واحة الغروب" بطولة خالد النبوى ومنة شلبى وإخراج كاملة أبو ذكرى، فيلم "يوم للستات" بطولة إلهام شاهين وإخراج كاملة أبو ذكرى، فيلم "بيبو وبشير" بطولة منة شلبى وآسر ياسين وإخراج مريم أبو عوف، مسلسل "عفاريت السيالة" بطولة عبلة كامل وصفية العمرى وإخراج إسماعيل عبد الحافظ وغيرها من الأعمال.



محمد ممدوح

وسبق وأكد الفنان محمد ممدوح، خلال لقائه الإعلامية إسعاد يونس في برنامج صاحبة السعادة الذى يذاع على قناة دى إم سى، أنه انبهر بالعمل مع الراحل الفنان محمود عبد العزيز في فيلم "إبراهيم الأبيض"، خاصة أنه قامة فنية كبيرة، مضيفا: "وأعتبر مشاركتى في الفيلم علامة مهمة في حياتى".

وأضاف: "انبسطت بالعمل مع المخرج مروان حامد الذى تعلمت منه الانضباط والتركيز، كذلك السقا وباسم سمرة"، وتابع: "انبسطت بالعمل مع الفنان ماجد الكدوانى في فيلم الأصليين الذى شاركت فيه كضيف شرف، والذى أعتبره رمزا للتنوع وقيمة فنية كبيرة".