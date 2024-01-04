دنيا بطمة إلى السجن بسبب «حمزة مون بيبي» وفضح علاقات المشاهير المشبوهة!

كتب امير فتحي في الخميس 4 يناير 2024 02:18 صباحاً - أصدرت محكمة النقض بالعاصمة المغربية قرارا برفض النقض الذى قدمته الفنانة دنيا بطمة فى القضية التى اتهمت فيها والمعروفة إعلاميا بقضية “حمزة مون بيبي“.

وقضت المحكمة بتأييد الحكم الذى صدر ضدها فى عام 2020 وهو السجن لمدة عام وذلك بعد أن ثبت علاقتها بالحسابات الخاصة بتطبيق سناب شات.

دنيا بطمة تنتظر اعتقالها

وقد قامت دنيا بطمة بإلغاء حفلها فى ليلة رأس السنة بعد صدور قرار بحبسها؛ وذلك حتى لا تعرض منظمي الحفل إلى الحرج.

رفض نقد دنيا بطمة

واتخذت الفنانة المغربية هذه الخطوة بعد رفض محكمة النقض في الرباط الطعن الذي قدّمته بطمة، وتحويلها القضية إلى رئاسة محكمة الاستئناف في مراكش، بعد أن أيّدت قرار المحكمة الابتدائية ضد بطمة، بالحبس النافذ 8 أشهر عام 2020، يليها الحكم الصادر عن المحكمة الاستئنافية التي أضافت 4 أشهر نافذة لحكم حبسها ليصبح المجموع سنة كاملة.

وشكرت دنيا بطمة متابعيها ومسانديها في أزمتها من خلال منشور قالت فيه: “أتقدم بالشكر والامتنان للشعب المغربي والشعوب العربية: سوريا، مصر، سلطنة عمان، ودول الخليج بصفة عامة، والجالية المغربية المقيمة في الخارج وكل من راسلني… شكراً على رسائلكم التي تثلج الصدر بالواتساب لن أنسى وقفتكم أحبكم من كل قلبي. وأما البطماويين فأنتم نبض قلبي وشهادتي فيكم مجروحة دمتم دعمي وسندي”.

قضية “حمزة مون بيبي”

يُذكر أن قضية “حمزة مون بيبي” بدأت قبل سنوات، يوم أنشأ شخص مجهول الهوية حساباً على تطبيق “سناب شات”، استهدف من خلاله فنانات مغربيات، حيث “فضح ممارسات وعلاقات بعضهن المشبوهة برجال خليجيين”، وهو ما أحدث ضجة كبيرة في البلاد، واتّهمت دنيا بطمة وشقيقتها بإدارة الصفحة، وهو ما أدى إلى سجن الأخيرة عاماً كاملاً.

دنيا بطمة

وقدمت دنيا بطمة مؤخرا أغنية بعنوان “زيديني” وهو من كلمات محمد أمير وألحان صلاح مجاهد قامت بتصويره على طريقة الفيديو كليب وهو من إخراج علاء الدين الرايس، وطاقم عمل جديد وشاب.

وجاءت إطلالة دنيا بطمة على محبيها عبر أغنية “زيديني” بحلة جديدة ومغايرة عما قدمته في أعمالها السابقة، حيث ستشكل مفاجأة لهم سواء من حيث نمط العمل أو الإطلالات التي تألقت بها.

وكان آخر عمل غنائي طرحته دنيا بطمة السنة الماضية فيديو كليب أغنية “المارياج” التي حققت نجاحا كبيرا وتفاعل معها جمهورها كما تصدرت الترند آنذاك بعدة دول.

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