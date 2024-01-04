شكرا لقرائتكم خبر عن شريف الشعشاعى: دورى الصعيدى فى "العودة" غير تقليدى لتغيير الفكرة السائدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك الفنان الشاب شريف الشعشاعى في بطولة مسلسل "العودة" الذى يتم عرض حلقاته الأخيرة حالياً على قناة DMC، حيث يجسد شخصية الشاب الصعيدى طارق خطيب ابنة عمه "ندى"، حيث تأتى مشاركته في العمل بعدما ظهر في مسلسل "الاختيار 2" إذ جسد خلال أحداثه شخصية إرهابى.

وكشف شريف الشعشاعى لـ"الخليج 365" عن كواليس دوره وتقديم شخصية صعيدية للمرة الأولى رغم ملامحه البعيدة بعض الشىء عن الصعايدة، وقال إن اختياره لمسلسل "العودة" جاء بترشيح من المؤلف أمين جمال والمخرج أحمد حسن، وسط رغبة من صناع العمل في تقديم عمل صعيدى معاصر يغير الفكرة السائدة عن الدراما الصعيدية وكذلك البعد عن التقليدي.



شريف الشعشاعى

وأشار شريف إلى كونه شابا عينيه خضراء تماشى مع دراما المسلسل قائلاً: "الصعايدة دلوقتى مبقوش زى زمان و(العودة) في دمج بين نماذج كتير من شخصيات عصبية وشخصيات أخرى هادئة متعلمة، حتى الستات كمان ولبسهم قريب من الواقع اللى في الصعيد دلوقتى، وأنا في الأول كنت متوقع الناس تتكلم وتقول صعيدى عينه ملونة بس اللى حصل الناس تقبلت الشخصية والشكل وحتى النقلة في الأحداث من شخص صوته عالى وعنيف إلى شخص هادئ يغير كل تصرفاته".

مسلسل "العودة" بطولة شريف سلامة، تارا عماد، محمد رضوان، وليد فواز، حمزة العيلى، عصام السقا، تامر نبيل، بسنت شوقى، ولاء الشريف، محمد على رزق، محمد عبد العظيم، هاجر الشرنوبى، عايدة فهمى، سارة نور، شاهيستا سعد، أحمد والى، رحاب عرفة، هالة مرزوق، أحمد عبد الحميد، فتوح أحمد، شريف الشعشاعى، عزوز عادل، عماد صفوت، ندى عادل، رنا خطاب، مصطفى خطاب، مجدى البحيرى، حليم الجندى، تامر مجدى، أحمد خالد، أميرة حافظ، وظهور خاص للفنانين سعيد صادق، لبنى ونس، اشرف زكى، مصطفى حشيس، صفاء الطوخى ومن تأليف أمين جمال وأحمد أبو زيد ومحمد فضل وإخراج أحمد حسن وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.