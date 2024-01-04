مصطفى شعبان: فخور بانضمامي لاتحاد إذاعات وتليفزيونات التعاون الإسلامي

ياسر رشاد - القاهرة - قرر الدكتور عمرو الليثي رئيس اتحاد اذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي، انضمام الفنان مصطفى شعبان مستشار للشؤون الفنية والتعاون الدولي بالاتحاد ، وذلك لما يتمتع به من خبرات إعلامية وفنية كبيرة فى هذا المجال.

وأشاد الدكتور عمرو الليثي، بانضمام النجم الكبير لإذاعات وتليفزيونات التعاون الإسلامي، وأنه إضافة مهمة للاتحاد وللإعلام العربي والإسلامي خلال المرحلة المقبلة.

ومن جانبه أعرب الفنان مصطفي شعبان، عن سعادته وترحيبه بانضمامه لاتحاد إذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي ، متمنياً ان يكون عند حسن الظن وان يقدم الإضافة في المرحلة المقبلة.

الفنان مصطفي شعبان و عمرو الليثي

الفنان مصطفي شعبان و عمرو الليثي

مصطفى شعبان

ويذكر ان الفنان مصطفي شعبان، قد شغل العديد من المناصب الهامة ومنها، عضو لجنة تحكيم جائزة عمار لدعم المبدعين من ذوي الإعاقة ، وايضا سفيرًا للاتحاد الرياضي المصرى للإعاقات الذهنية.

نال العديد من الجوائز الفنية والإبداعية من مختلف المهرجانات العربية والدولية ، وساهم في إثراء السينما والدراما المصر والعربية بباقة من أجمل وأفضل الأعمال.