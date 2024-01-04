شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى كامل يكشف كواليس عودته للسينما بفيلم من بطولته وقصته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حل نجوم فيلم " نور الريس " ضيوفا على تليفزيون الخليج 365 " في لقاء خاص قدمه الزميل الصحفى عادل عبد الله، وضم اللقاء أبطال الفيلم النجوم عمرو عبد الجليل ومصطفى كامل ومحمد سليمان داخل كواليس العمل.

قال الفنان مصطفى كامل خلال اللقاء إنه عرض قصة الفيلم على الكاتب محمد سمير مبروك ليتولى كتابة السيناريو والحوار واجتمعا سويا فترة طويلة حتى نجحا في الانتهاء من الكتابة .

وأضاف مصطفي كامل، أنه اهتم بكل تفاصيل الفيلم حتى يستطيع أن يدخل منازل كل الجمهور دون خجل لافتا إلى أنه يجسد شخصية نور الريس وهى شخصية من الحياة الاجتماعية التي تواجه العديد من الصعوبات الحياتية العادية.



لقاء مصطفى كامل والزميل عادل عبد الله