شكرا لقرائتكم خبر عن كنت نويالك على نية سودا.. جملة قالتها أم كلثوم لسهير زكي.. اعرف القصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من أشهر راقصات مصر الفنانة سهير زكي التي يمر اليوم ذكرى ميلادها فهي مواليد 4 يناير عام 1945، وهي أول من رقص على انغام وكلمات وأغاني كوكب الشرق الست أم كلثوم.

سهير زكى من نفس المحافظة التي ولدت فيها كوكب الشرق وهي محافظة الدقهلية وبالتحديد ولدت في مدينة المنصورة، ثم سافرت إلى الإسكندرية حيث عرفت الشهرة ثم اتجهت إلى القاهرة ورقصت في برنامج أضواء المسرح وفي أماكن السهر.

سهير زكي .. راقصة الزعماء والملوك وأول من رقصت على أغاني كوكب الشرق .. اليوم عيد ميلادها

تحولت سهير زكي في فترة الستينات لأشهر راقصة، وشاركت في أكثر من خمسين فيلما كراقصة وممثلة، منها : للنساء فقط ، ثمن الحب ، نهي الحياة ، رجال في المصيدة ، أنا وهو وهي ، حكاية جواز ، تجيبها كده تجيلها كده هي كده ، ألو أنا القطة ، كيف تتخلص من زوجتك ، وبالوالدين إحسانا ، عذراء ولكن ، وغيرها من الأفلام .

سهير زكي لقبت بعدة ألقاب منها راقصة الزعماء والملوك لأنها رقصت في حفلات زفاف جميع أبناء الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، كما رقصت أمام الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون، والرئيس التونسي الحبيب بورقيبة، كما رقصت في حضور شاه إيران السابق، كما زارت موسكو بدعوة من الجنرال أندري غريتشكو وزير الدفاع السوفيتى إبان حكم الرئيس بريجينيف.

ولها قصة من أم كلثوم حينما رقصت علي أغنيتها " ألف ليلة وليلة " وحينما علمت الست بذلك استدعت الموسيقار بليغ حمدي وقالت له : "شوفلي الراقصة اللي بترقص علي ألحانك دي، وأمنعها بأي وسيلة" ، وبالفعل ذهب بليغ للمكان الذي ترقص فيه لمنع هذا الأمر، لكنه منح نفسه فرصة لمشاهدة هذه الراقصة التي كانت وقتها حققت بعضا من الشهرة والانتشار، وأعجب بليغ بأداء سهير زكي، لكنه لم يلتق بها في هذه الليلة، وأخبر أم كلثوم بالأمر، التي غضبت أيضا، لكن استطاع بليغ تهدئتها وطلب منها أن تشاهد هذه الراقصة أولا، لتذهب كوكب الشرق إلى المكان التي تقدم فيه سهير رقصاتها بشكل يومي، لتفاجأ بأداء مختلف من راقصة ذات ملامح جميلة، لتلتقي كوكب الشرق بعدها بسهير زكي وتقول جملتها الشهيرة : "كنت نويالك على نية سودا بس بعد لما شوفتك غيرت رأيي" .