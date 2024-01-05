بالفيديو- لجين عمران تحظى باستقبال جماهيري حاشد كالأميرات في ليبيا

ميرنا وليد - بيروت - حظيت الإعلامية السعودية لجين عمران باستقبال حاشد ومبر في زيارتها الأولى إلى ليبيا.

وتصدرت لجين الترند على شبكات التواصل الإجتماعي بسبب مقطع الفيديو الذي وثق هذا الإستقبال الكبير لها في ليبيا.

وشاركت لجين متابعيها عبر حسابها الرسمي مجموعة من الصور والفيديوات التي رصدت سفرها بدءاً من ركوبها الطائرة الخاصة، مروراً بوصولها إلى المطار، ثم افتتاحها "المعرض الذهبي".

وأرفقت لجين الصور والفيديوهات بتعليق قالت فيه: "زيارتي الأولى التي أتشرّف فيها إلى أهل الكرم والذوق في ليبيا، شكراً على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، وفعلا أنا بين أهلي وناسي". وأضافت: "أنا في طريقي لافتتاح المعرض الذهبي العربي في ليبيا، معرض يدعم ويبرز قوة المرأة الليبية بشكل خاص، والعربية بشكل عام".

وأوضحت أن هذا المعرض يشتمل على مسابقات وعروض وأسعار منافسة من جميع المشاركين، ودورات مهمة في التمكين الاقتصادي للمرأة لإطلاق مشاريع تدعمها اقتصادياً أو تساعد في تطوير مشاريع قائمة".

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