تركي آل الشيخ يعتذر لجمهور بوليفارد سيتي لهذا السبب ويكشف عن مفاجأة في "موسم الرياض"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشف المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية عن إغلاق بوليفارد سيتي بسبب توافد عدد ضخم من الزائرين على الفعاليات التي يشهدها "موسم الرياض".

ونشر "تركي" صورة لـ "موسم الرياض" عبر حسابه الرسمي على "X" وعلق قائلا: "أعتذر لجمهورنا الكريم سيتم اغلاق بوليفارد سيتي الان وستتوقف عن استقبال المزيد من الزوار حرصًا على خدمتكم وراحتكم، حققنا رقم قياسي تاريخي اليوم ولأول مرة نعدي 200 ألف زائر".

ويشهد "موسم الرياض" حفلًا غنائيًا ضخمًا مساء اليوم الجمعة بعنوان "البرنس والعمالقة" للفنان ماجد المهندس وذلك على مسرح محمد عبده أرينا وسط حضور عدد كبير من الجمهور.

وأقيم مساء أمس الخميس حفل "كاسيت 90" للمرة الثانية وسط مشاركة نخبة من نجوم الأغنية بفترة التسعينيات وهم الفنان مصطفى كامل، الفنان مصطفى قمر، الفنان هشام عباس، الفنان إيهاب توفيق، وعدد من النجوم الأجانب منهم المغنية السويدية جيني بيرجرين، فريق "Aqua" الدنماركي، والمغني الألماني هاداوي، وسط حضور وتفاعل جماهيري كبير.

وكشف "تركي" مؤخرًا عن العديد من الفعاليات الفنية والثقافية والاجتماعية وحتى الرياضية ضمن فعاليات "موسم الرياض" والذي يشهد حضور جماهيري ضخم من مختلف أنحاء الوطن العربي وسط مشاركة نخبة من النجوم والإعلاميين والمشاهير من حول العالم.

ووجه المستشار تركي آل الشيخ بإقامة عدد من الحفلات الغنائية لأبرز نجوم الغناء والموسيقيين في مصر والوطن العربي وذلك تقديرًا وتكريمًا لمشوارهم الفني وكان أبرزهم حفل "روائع الموجي" تكريمًا للموسيقار الراحل محمد الموجي، وحفل "ذكريات شنودة" تكريمًا للموسيقار الكبير هانى شنودة.

يذكر أن تركي ال الشيخ كشف عن إقامة حفل موسيقي بعنوان "صلاح الشرنوبي" تكريمًا لمسيرة الموسيقار الراحل صلاح الشرنوبي، و يحييه نخبة من نجوم الغناء العربي وهم الفنانة أصالة، الفنان راغب علامة، الفنان وائل جسار، الفنانة نانسي عجرم، والفنانة أسماء لمنور وذلك يوم 18 يناير الجاري.