ميرنا وليد - بيروت - تعرض الإعلامي المصري عماد الدين أديب لأزمة قلبية خلال تواجده في دبي قبل أيام.

وكشف عن الأمر الإعلامي عمرو أديب حيث قال في برنامج "الحكاية"، وقال :"من يومين ثلاثة أخي الإعلامي الكبير عماد الدين أديب كان يدير جلسة في المؤتمر الاستراتيجي في دبي، وسأل سؤال وقال إنه ممكن يصاب بأزمة قلبية إذا لم يعرف الإجابة، وبعد أربع دقائق من هذه الجملة أصيب بشبه أزمة قلبية".

وأضاف: "عايز أشكر هذه الدولة المحترمة لأن كان فيها عربية إسعاف مجهزة للحالات الطارئة في المؤتمر، وخلال سبع دقائق تم نقل عماد للمستشفى، ولولا جاهزية الإسعاف والمستشفى العظيم كان عماد لقي مصيرا آخر، ومدير المستشفى بنفسه قام بإنعاش قلب عماد، الذي توقف لمدة دقيقة كاملة، بعدما حدث انسداد بنسبة 100% لأحد".

وتابع: "أحب أشكر أصدقاء مصريين سخرهم القدر لإنهم يكونوا موجودين، وهم الطبيب باسم يوسف الذي تعرفونه كلكم، والذي قام على الفور بتفقد النبض وعمل تدليك، وقال لازم يتم نقله للمستشفى وطلبوا له الإسعاف، وأشكر أيضا الصديق أحمد عباس والإعلامي المعتز بالله عبد الفتاح، وكلهم قاموا بمجهود مع أخي أكثر من عائلته".

وأكمل: "علاقتي أنا وباسم يوسف يمكن ليست جيدة، ولكن أكن له كل الاحترام على ما فعله".

كانت هذه تفاصيل خبر توقف قلب عماد الدين أديب .. هذا ما كشفه شقيقه عمرو أديب وما علاقة باسم يوسف ؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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