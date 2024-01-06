رسمة بخط يد الملكة إليزابيث الثانية تعرض في المزاد العلني للبيع

ميرنا وليد - بيروت - تم الكشف عن قطعة من أعمال الملكة إليزابيث الثانية الفنية، وهي عبارة عن رسمة بخط يدها، تعود إلى عمر طفولتها عندما كانت الأميرة إليزابيث، الفتاة الصغيرة.



وعرضت هذه القطعة للبيع في مزاد علني في دار مزادات RR التي تقع في بوسطن حالياً.

ويُعتقد أن هذه الرسمة رسمتها الملكة إليزابيث في أوائل الثلاثينيات عندما كان عمرها يتراوح بين 4 و6 سنوات. وبحسب دار المزاد، فإن الملكة المستقبلية قامت بتلوين الرسمة بقلم التلوين الأحمر، عندما تولت والدتها الملكة إليزابيث، الملكة الأم، بناء مبنى جديد مقترح في مستشفى غريت أورموند ستريت للأطفال في لندن.

وأرسلت الملكة الأم الرسمة مع رسالة إلى جيه إم باري، الكاتب المسرحي وصديق العائلة المالكة، وتم عرضها أيضاً في المزاد العلني.

وقالت الملكة الأم في الرسالة: "عزيزي السيد جيمس، أصرت إليزابيث على وضع سقف به الكثير من النوافذ الصغيرة لخادمات الحضانة. من فضلك، لا تذكر اسمها على الإطلاق، حيث أنني أواجه صعوبات في هذا الشأن. ولا يعني ذلك أنني لا أشعر بالفخر لذكر اسمها، ولكنني واجهت صعوبة في إبقاء اسمها بعيداً عن الجمعيات الخيرية وما إلى ذلك. لكنني أتوقع أنك ترغب فقط في القول إنها رسمت لك صورة لما يجب أن يبدو عليه المستشفى".

وأشارت الملكة إلى بروتوكول غير معلن حول الخصوصية، وقالت: "من فضلك سامحني لقول كل هذا، لكن يمكنك أن تتخيل المشاكل التي أواجهها! ومع ذلك، آمل أن يكون هذا الرسم السيئ للغاية ذا فائدة قليلة".

وختمت مشددة على باري بأن يحافظ على خصوصية المراسلات، قائلة: "إذا تمكنت من إدارة الأمر، فهل ستسمح للصحافة بتصوير هذا؟"، ووقعت الأم الملكة على الرسالة باسم "إليزابيث".

