بعد مرور شهر على وفاتها.. ناهد سباعي لوالدتها الراحلة ناهد فريد شوقي: قلبي يبحث عنك

ميرنا وليد - بيروت - نشر الممثلة المصرية ناهد السباعي منشور لها، وجهت فيه رسالة لوالدتها الراحلة المنتجة ناهد فريد شوقي عبرت فيها عن اشتياقها الكبير لها.



وشاركت ناهد السباعي متابعيها مقطع فيديو من كواليس جلسة تصوير جمعتها بوالدتها، وأرفقتها بتعليق، قالت فيه: "أمي، مر شهر ولا زلت لا أصدق ذلك، عقلي يتحدث لك وقلبي يبحث عنك، مشتاقة إلى حضنك، وليالينا الجميلة معا ورحلاتنا التي لا تنسى أفتقد كل شيء، أتمنى أن تنعم روحك في الجنة مع أخي وأبي".

وأضافت: "اللهم اغفر لأمي وأرحمها وعافها وأعف عنها وأكرم نزلها ووسع مدخلها واجعل قبرها روضة من رياض الجنة".

يذكر أن المنتجة ناهد فريد شوقي كانت قد توفيت في 5 كانون الأول/ ديسمبر 2023 عن عمر ناهز 73 عاما.