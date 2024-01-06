ميرنا وليد - بيروت - نشرت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي فيديو يظهر أجواء حفلها في ألمانيا، حيث تفاعل معها الجمهور بشكل كبير في ليلة من العمر تخللتها أجواء الفرح.

وكانت قد أحيت نوال الحفل في ليلة رأس السنة، في Marl City، وحقق الحفل نجاحاً كبيراً.

نوال الزغبي كانت قد طرحت مؤخراً أغنيتها "فخامة معاليك" التي حققت نجاحاً كبيراً ووصلت إلى أرقام مشاهدات عالية.

الأغنية جاءت باللهجة الخليجية، وتعاونت فيها نوال مع الشاعر الغنائي خالد قرناس، والملحن ياسر نور، والموزع الموسيقي هاني ربيع، والكليب من إخراج فادي حداد.

كانت هذه تفاصيل خبر نوال الزغبي تتشارك مع الجمهور لقطات من أجواء حفلها في ألمانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.