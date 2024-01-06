نسرين الحربي: "فركت الثوم بشعري"

ميرنا وليد - بيروت - كشفت نجمة مواقع التواصل الإجتماعي السعودية نسرين الحربي انها وضعت الثوم على شعرها وفركته به، مشيرة الى رائحته التي تغلغلت فيه لمدة طويلة، قائلة: "فركت ثوم بشعري وقعدت الريحة براسي سنة ونص".



على صعيد آخر كانت قد عبّرت نسرين الحربي عن ندمها بعد خضوعها لعملية اللغلوغ، اذ نشرت فيديو لها على حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، معلّقة بالقول: "لو أوريكم وجهي بتنحاشون وجهي صار مربع!"، كما علّقت على موضوع قيام نجمة من دون أن تذكر اسمها بشتم زوجها خلال البث المباشر، موجهة نصيحة لها بعدم القيام بذلك من أجل أولادها.