هل تذكرون مشاركة بسمة بوسيل في ستار أكاديمي؟ صور تظهر كيف كانت ملامحها منذ 15 عاماً

ميرنا وليد - بيروت - تعد مصممة الأزياء والفنانة المغربية بسمة بوسيل من أكثر المشاركات في برنامج "ستار أكاديمي" اللواتي تركن أثراً في قلوب الجمهور، نظراً لإجتهادها، وصوتها الجميل، وتقديمها لعدة لوحات غنائية أثار إعجاب وإهتمام الناس.



وقد تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مجموعة صور تكشف عن مدى تغير ملامح بسمة من فترة مشاركتها في البرنامج حتى الآن، فبسمة بوسيل شاركت في الجزء السادس من برنامج ستار أكاديمي أي عام 2009، وعندم كان عمرها لا يزال 17 عاماً، وقد كبرت وتغيرت كثيراً منذ ذلك الوقت، لكنها لا تزال تتميز بجمالها نفسه.