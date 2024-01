ميريل ستريب في تصريح غير متوقع عن فيلم “باربي”

صرّحت الممثلة العالمية ميريل ستريب، ان فيلم “باربي”، الذي عُرض في العام ٢٠٢٣ وتجاوزت اراداته حاجز المليار دولار في شباك التذاكر، أنقذ صناعة الأفلام في هوليوود.

جاء كلام “ستريب” خلال تسليم المغنية الأميركية بيلي أيليش وفينياس جائزة أفضل موسيقى تصويرية لفيلم “باربي” (film music sound track)، حيث قالت: “ما ارغب في قوله لبيلي وفينياس انهما قدّما قنبلة حب في فيلم “باربي”. لقد انقذتما صناعة الأفلام في الصيف الماضي وأنقذتمونا جميعًا. لقد جلبتما السعادة لأجيال وأجيال لا حصر لها من الناس ويجب عليكم ركوب هذه الموجة، أيها الأطفال، حتى تكبروا وتستحقوا أن تكونوا منهكين مثلي”.

من حيث المكانة، حقّق فيلم “باربي” أيضًا نجاحًا ساحقًا خلال موسم الجوائز. لقد حصلوا على تسعة ترشيحات لجائزة غولدن غلوب و١٨ ترشيحًا لجوائز اختيار النقّاد وهو رقم قياسي. كما حصلت الموسيقى التصويرية للفيلم على ١٢ ترشيحًا لجوائز غرامي.

الجدير بالذكر ان بيلي ايليش قامت بأداء الاغنية الرسمية لفيلم “باربي” بعنوان what was I made for .

لم تذكر “ستريب” فيلم “Oppenheimer” ببساطة لأن محور المحادثة كان “Barbie” ولكن يجب الاعتراف بكلا الفيلمين للعام الماضي. خلال عام معقّد مع إضراب SAG-AFTRA الذي استمر لعدّة أشهر، كان هذان الفيلمان السبب وراء بقاء دور السينما مفتوحة للعمل سواء من الناحية المالية أو المكانة، حقّق الفيلمان نجاحًا كبيرًا. الصناعة التي كانت في خطر لسنوات تمّ إنقاذها باستمرار من خلال الأفلام الرائجة مثل “باربي” و”أوبنهايمر”.