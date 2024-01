شكرا لقرائتكم خبر عن ريدلى سكوت يختار جريجسون ويليامز لصناعة الموسيقى التصويرية لـ Gladiator 2 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت تقارير أجنبية جديدة عن آخر تفاصيل اختيارات طاقم عمل الجزء الثاني من الفيلم الأسطوري Gladiator للمخرج العالمي ريدلي سكوت، والمقرر عرضه في نوفمبر المقبل، ليكون تكملة للجزء الأول الذي تم طرحه منذ اكثر من 24 عاماً والذى حاز على جائزة الأوسكار آنذاك.

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة فاريتي، فإن سكوت، تعاقد مع هاري جريجسون ويليامز لتأليف الموسيقي التصويرية للجزء الجديد الذى طال انتظاره، ويمثل هذا التعاون السابع بين الثنائي سكوت وجريجسون ويليامز، حيث سبق ولحن ويليامز مقطوعات موسيقية لكل من "The Martian" و"Prometheus" و"Exodus: Gods and Kings" و"Kingdom of Heaven"و"The Last Duel"و"The Last Duel"، وHouse of Gucci.

ويسرد الجزء الثاني من الفيلم الأسطوري مع السيناريو الذي كتبه ديفيد سكاربا، على شخصية "لوسيوس"، ابن شقيق كومودوس الذي أصبح الآن رجلاً بالغًا، وسيلعب بول ميسكال الدور الرئيسي، حيث يرأس فريق عمل يضم أيضًا دينزل واشنطن وكوني نيلسن وديريك جاكوبي وجوزيف كوين وفريد هيشينجر وبيدرو باسكال، ويقوم سكوت بالإخراج والإنتاج جنبًا إلى جنب مع مايكل بروس عبر سكوت فري ودوغلاس ويك ولوسي فيشر.