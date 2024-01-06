«المواطنة فى العصر الرقمى» ضمن نقاشات برنامج تعزيز القيم

ياسر رشاد - القاهرة - شهدت قرية دلجا بمركز ديرمواس، مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية ضمن برنامج تعزيز قيم وممارسات المواطنة لمواجهة التطرف، والذى تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، ضمن برامج وزارة الثقافة المقدمة بالتعاون مع محافظة المنيا، بهدف التوعية بالقيم الإيجابية فى المجتمع والوصول بالخدمات الثقافية للقرى الأكثر احتياجاً.

بدأت الفعاليات مع ندوة بعنوان « المواطنة فى العصر الرقمى» أدارها محمد أحمد، أخصائى رياضى بالشباب والرياضة، وتحدث خلالها د. محمد على طلبة، عن مفهوم المواطنة، ومقوماتها وخصائصها، كما تناول مفهوم المواطنة الرقمية موضحا أنها بمثابة وسيلة عصرية لإعداد مواطن قادر على استخدام وتوظيف التكنولوجيا الرقمية بطرق سليمة وفقا لضوابط وقواعد معينة.

من جانبه تناول حمادة محمد مدير بيت ثقافة ديرمواس، أثر التطور التكنولوجى فى مجال نقل المعلومات على العلاقات الإنسانية، موضحاً أهداف المواطنة الرقمية ومنها رفع مستوى الأمان الإلكتروني، ونشر ثقافة حرية التعبير، واستخدام التقنيات الرقمية بطريقة إيجابية، وذلك من خلال توعية المواطنين بمفهوم المواطنة الرقمية بشكل مبسط، وتوفير وسائل تكنولوجية تتناسب مع احتياجاتهم.

وضمن الأنشطة الثقافية المقامة بإقليم وسط الصعيد الثقافى برئاسة ضياء مكاوى والمنفذة من خلال فرع ثقافة المنيا، برئاسة د. رانيا عليوة، أقيمت ورشة أشغال يدوية ضمن نشاط نادى المرأة.

واختتم اليوم بعرض مسرح عرائس عن المواطنة واحترام الآخر.

يقام برنامج تعزيز قيم وممارسات المواطنة بمحافظة المنيا، تفعيلاً لبروتوكول التعاون بين وزارة الثقافة ووزارتى التربية والتعليم، والشباب والرياضة، وتتجدد فعالياته أسبوعيا بقرية من قرى المحافظة.