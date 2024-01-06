شكرا لقرائتكم خبر عن نجمة مسلسل Ozark تنضم إلى طاقم عمل Wolf Man.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضمت النجمة العالمية الحائزة على جائزة الإيمي والجولدن جلوب، جوليا جارنر، إلى طاقم عمل فيلم wolf man للمخرج العالمي لي وانيل، والمقرر عرضه خلال العام المقبل بدور العرض السينمائي.

ووفقًا لعدة تقارير فإن النجمة العالمية وصاحبة شخصية روث لانجمور في مسلسل Ozark والذى حصلت عليه على عدة ترشيحات لدورها في آنا ديلفي بسلسلة Shonda Rhimes، ستلعب دور البطولة في الفيلم الجديد وتجسد شخصية أم تتعرض للترهيب من قبل حيوان مفترس مميت.

وسبق وفازت الممثلة جوليا جارنر بجائزة أفضل ممثلة مساعدة في مسلسل درامي، عن دورها في Ozarkفي حفل توزيع جوائز Emmy في دورته الـ74 والتي اقيمت العام الماضي على مسرح ميكروسوفت في مدينة لوس أنجلوس.