بالتيزر الرسمي..أحمد الفيشاوي يحمس الجمهور لأحدث أعماله "عادل مش عادل"

ميرنا وليد - بيروت - طرح الفنان المصري أحمد الفيشاوي التيزر الرسمي لأحدث أعماله وهو فيلم "عادل مش عادل" عبر حسابه الخاص وحمس الجمهور لهذا العمل الجديد حيث علق على منشوره قائلاً: "الاعلان الرسمي لفيلم " عادل مش عادل " قريبآ بدور العرض بمصر و الوطن العربي، قصه و سيناريو و حوار : أدهم سعيد و حسام كمال".



يذكر أنه بعد حملة الإنتقادات التي طالت الفنان المصري أحمد الفيشاوي، إثر ظهوره من كواليس فيلم "عادل مش عادل" برفقة الممثلة والراقصة المصرية دينا وهو يضع يديه على ركبتيها، ردت دينا مدافعه عنه، معتبرة أن الصورة غير مشينة.

وقالت دينا ساخرة من الإنتقادات: "هو يعني حاطط إيده فين؟"، كما أكدت أن الصورة لم تحمل أي تلميح، أو إساءة تمنع الآخرين من النظر إليها، مؤكدة أن الهدف منها كان الكشف عن نوع العمل، وختمت: "أشارك أحمد الفيشاوي بطولة فيلم (عادل مش عادل) وما حدث لا يستحق كل هذا التركيز".

