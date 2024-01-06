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ميرنا وليد - بيروت - عايد نجم الراب الأميركي كانيي ويست زوجته الحالية بيانكا سينسوري بمناسبة يوم ميلادها من خلال نشر صور لها عبر حسابه الخاص على مواقع التواصل الإجتماعي، حيث عايدها بكلمات من الحب قالاً: "عيد ميلاد سعيد لأجمل ملهمة مبدعة وملهمة، فنانة موهوبة، درجة الماجستير في الهندسة المعمارية، 140 معدل ذكاء، محبة بجانبي كل يوم عندما أدار نصف العالم ظهورهم لي، وأروع خطوة أمي لأطفالنا، أحبك كثيرًا، شكرًا لمشاركة حياتك معي".
إلا أن الجمهور وضعه في موقف محرج بسبب البومه المنتظر حيث إنهالت عليه التعليقات التي تطالبه بطرح الألبوم والتوقف عن تأجيله.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور-في يوم ميلاد زوجته بيانكا سينسوري..الجمهور يضع كانيي ويست في هذا الموقف المحرج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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