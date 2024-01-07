أحمد السقا في الإسكندرية وفيفي عبده تهنئ الأقباط وهند صبري مع زهرة "اللوتس" ..10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

أحمد السقا

نشر الفنان أحمد السقا صورة جديدة له عبر حسابه الرسمي على "انستجرام"، وظهر خلالها وهو يستمتع بوقته في الإسكندرية.

أحمد الفيشاوي

طرح الفنان أحمد الفيشاوي البوستر الدعائي الرسمي لفيلمه "عادل مش عادل" عبر حسابه الرسمي على "انستجرام" استعدادًا لعرضه بالسينمات.

إسعاد يونس

تواصل الفنانة إسعاد يونس الترويج لفيلمها الجديد "عصابة عظيمة"، ونشرت مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على "انستجرام" وظهرت خلاله بالعرض الخاص للفيلم.

بوسي شلبي

نشرت الإعلامية بوسى شلبي صور عبر حسابها الرسمي على "انستجرام"، وظهرت خلالها وهي برفقة الفنان وليد توفيق والفنانة شمس الكويتية.

رانيا يوسف

نشرت الفنانة رانيا يوسف صورة عبر حسابها الرسمي على "انستجرام"، وظهرت خلالها برفقة ابنها والتي تشاركها بطولة مسلسلها الجديد "فوبيا" والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

علي ربيع

نشر الفنان علي ربيع صورة جديدة عبر حسابه الرسمي على "انستجرام"، وظهر خلالها برفقة الفنان الكبير صلاح عبدالله ولاقت الصورة إعجاب متابعيه.

فيفي عبده

حرصت الفنانة فيفي عبده على تهنئة الإخوة الأقباط بمناسبة احتفالات عيد الميلاد المجيد، ونشرت مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على "انستجرام" وهنأت خلالها الأخوة المسيحيين.

كارمن سليمان

خضعت الفنانة كارمن سليمان لجلسة تصوير جديدة نشرت صورها عبر حسابها الرسمي على "انستجرام"، وظهرت خلالها بإطلالة أنيقة لاقت إعجاب متابعيها.

محمد فهيم

احتفل الفنان محمد فهيم بعيد الميلاد المجيد على طريقته ونشر صورة عبر حسابه الرسمي على "انستجرام" ظهر خلالها وهو يحمل بالون مبتسم.

هند صبري

نشرت الفنانة هند صبري صورة جديدة عبر حسابها الرسمي على "انستجرام" وظهرت خلالها بإطلالة ساحرة وسط الطبيعة وكانت تحمل في يدها زهرة "اللوتس" ولاقت إعجاب متابعيها.