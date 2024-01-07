هل تحولت إيناس الدغيدي إلى داعية إسلامية ؟ ما القصة ؟

ميرنا وليد - بيروت - ينتشر على مواقع التواصل الإجتماعي فيديو يظهر تصريحاً جديداً للمخرجة المصرية الشهيرة إيناس الدغيدي، حيث تقول أن زوجها كان مسيحيا قبل الارتباط منها ولكنه أسلم من أجل الزواج منها، وتابعت أن زوجها بعد الزواج منها عاش وتوفي مسلما، وكان لديه ابن أيضا، أصبح مسلما بعد أن تزوج والده منها.
وتعرضت إيناس للكثير من التعليقات من المتابعين حيث اعتبروا أنها أصحبت داعية إسلامية، لكن الأمر فقط على سبيل المزاح.
ومن بين التعليقات :"ايناس الدغيدي: جوزي كان مسيحي وأسلم ومات مسلم وأدفن مسلم وبنتي مسلمة وابنو اللي هو مش ابني أسلم ، ما شاء الله دي طلعت داعية اسلامية وما حدا داري".
كلام إيناس جاء خلال حوارها مع الإعلامية أسما إبراهيم ببرنامج "حبر سري"، المٌذاع عبر شاشة "القاهرة والناس".
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