هالة صدقي بتصريح مفاجئ عن الجزء الثاني من " جعفر العمدة "

ميرنا وليد - بيروت - في تصريح مفاجئ كشفت الممثلة المصرية هالة صدقي عن أمر يخص الجزء الثاني من "جعفر العمدة"، فقالت:"في أقاويل أن هناك جزء ثاني ولن يكون هذا الموسم الرمضاني ومن المحتمل أن لا يكون هناك جزء ثاني للمسلسل".



وذكرت صدقي أن دور "الملكة صفصف" في مسلسل "جعفر العمدة" استحوذ على قلوب القارة بأكملها.

مسلسل "جعفر العمدة" من تأليف وإخراج محمد سامي، بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقي، إيمان العاصي، مي كساب، منة فضالي، عصام السقا، مجدي بدر، أحمد فهيم، منذر رياحنة، دعاء حكم، أحمد داش، بيومي فؤاد، فريدة سيف النصر، جوري بكر، طارق النهري.

كلام هالة صدقي جاء لبرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس".