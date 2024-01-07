أنقذ شاباً من الموت.. مخرجة فيلم أحمد السقا تكشف عن موقف حصل معه في الكواليس

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت المخرجة ساندرا نشأت عن موقف حدث معها في كواليس تصوير أحد الأعمال مع النجم أحمد السقا، لافتة إلى أنه ساهم في إنقاذ شخصٍ من الموت.

وأوضحت خلال استضافتها في برنامج “دقيقة نفهم” أن “السقا مرة أنقذ واحد، كان معنا شخص اسمه عمر، مساعد مصور، وكان ماشي وفجأة حصل حاجة في لسانه حس ان نفسه بيروح وبيقع، والسقا كان بيمثل، هو شافه إزاي ماتفهمش، فركض ناحيته ومسك عمر وراح مطلع لسانه برا، وعمر فاق”.

وتابعت: كان الشاب بلع لسانه لكن السقا امتى شافه، وامتى جري، ما تفهمش”.

يذكر أن المخرجة المصرية تعاونت مع السقا في فيلم “المصلحة” الذي عُرض في دور السينما عام 2012، وشارك في بطولته كل من أحمد عز وزينة وكندا علوش وصلاح عبد الله.