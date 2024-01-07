“كنت بوستها بوسة أخوية”.. محمد رمضان يردّ على جدل صورته مع شابة كويتية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: ردّ النجم محمد رمضان على الانتقادات التي طالته مؤخراً بعد تداول صورة له رفقة إحدى المعجبات الكويتيات وهي تحتضنه.

وأوضح النجم المصري من خلال نشر الصورة عبر حسابه الرسمي على موقع “X”، وعلق عليها قائلاً: “طلبت تتصور وما قدرتش أمنعها، وما كنتش أعرف إنها كويتية.. وبعدين الصورة دي منذ 6 سنوات في كاليفورنيا”، في إشارة منه إلى الشابة إيما شاه.

وفي منشور آخر كتب ساخراً من الضجة الحاصلة وكتب: “انا لو اعرف انها كويتية .. كنت بوستها بوسة أخوية”.

من جهة ثانية، فاجأ رمضان محبيه بخبر غيابه عن موسم رمضان المقبل، وذلك من خلال ردّه على سؤال أحد متابعيه حول استعداده لموسم رمضان المقبل قائلا: “ننتظر عمل شهر رمضان يا أسطورة”، ليردّ عليه الفنان المصري: “لو قصدك مسلسل مفيش”.

إلى ذلك يستعد رمضان لإصدار أحدث أغنياته هذا العام بعنوان “عربي”، بالإضافة إلى إحياء حفل افتتاح بطولة كأس أمم أفريقيا في 15 يناير/ كانون الثاني في الكوت ديفوار.